Дело Владимира Быкова пересмотрят заново

О пересмотре приговора сообщили в прокуратуре Кировской области.

Государственные обвинители обжаловали приговор по делу бывшего главы города Кирова и председателя Заксобрания области. Как известно, он был признан виновным только в одном из инкриминируемых ему преступлений: получении взятки в особо крупном размере, за что ему назначил суд 8 лет лишения свободы (как ранее Никите Белых).

Суд установил, что обвиняемый получил 7,8 млн рублей незаконно при организации некачественного топлива для муниципального автотранспортного предприятия. По остальным составам преступлений оправдан. С этим не согласилась сторона обвинения, хотя и стора защиты планировала апелляцию. Уголовное дело будет пересмотрено в новой инстанции.