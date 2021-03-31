Демьяновские подростки сняли часы с мужчины и угнали ВАЗ

Машину ребята бросили, когда кончился бензин.

В суд направлено уголовное дело в отношении двух подростков из поселка Демьяново. Для каждого из них своя статья: одного друга обвиняют в открытом грабеже, второго товарища в угоне авто.

Хулиганили они в новогодние праздники: в декабре прошлого года 15-летний мальчишка, прогуливаясь по поселку в компании своих друзей, заметил мужчину без сознания на дороге. У взрослого человека на руке были часы, которые юноша открыто похитил.

Несколько дней спустя эта же компания заметила возле гаражей не запертую машину ВАЗ-21053. 14-летний подросток, соединив провода, завел машину, сел за руль и повез друзей кататься. Несколько часов поколесив по населенному пункту и потратив весь запас топлива, ребята бросили машину.

Свою вину дети признали. Расследование уголовных дел окончено и направлено в суд. Похититель часов может расстаться со свободой на срок до четырех лет, а его друг-угонщик на срок до семи лет.

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Фото: drive2.ru