День рождения НАТО: 73 года манипуляций

4 апреля 2022 года Североатлантический альянс отметил 73 года с момента своего создания. Накануне дня рождения альянса его генеральный секретарь Йенс Столтенберг признал, что десятки тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в НАТО: Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие участники альянса «годами тренировали украинские войска».

Тем самым руководитель НАТО косвенно подтвердил, что Североатлантический альянс, по сути, все эти годы превращал Украину в военизированную территорию, и цель этих действий сегодня уже понятна всему миру.

«Никогда не забудем»

В свое время (в 1949 году) НАТО создавалось для противостояния блоку социалистических государств. После распада СССР противостоять было, по сути, нечему, и альянс превратился в инструмент глобального манипулирования, управления и контроля со стороны США, провоцируя и поддерживая жестокие военные конфликты по всему миру.

Достаточно вспомнить бомбардировку Югославии в 1999 (более 2500 погибших), или операцию «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 (десятки тысяч жертв среди мирного населения), или операцию «Несокрушимая свобода», начатую в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный боевиками «Аль-Каиды».

В ходе операции убиты 21 тысяча мирных жителей Афганистана.

Масштабы и методы натовского «миротворчества» потрясают. Так, на территорию Сербии за три месяца агрессии было сброшено 15 тонн обедненного урана. Это привело к всплеску заболеваний раком среди местного населения. По данным сербских медиков, за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них половина скончались.

НАТО, истовый адепт США, выражает и защищает интересы именно этого государства. И интересы эти, как правило, находятся в геополитической плоскости. Проще говоря, задачи НАТО – захват, «расчистка» территорий для США либо навязывание исключительного влияния США на другие страны.

– Это была не операция, это была агрессия. Нападение без причин, без разрешения Совета безопасности ООН. На нас напали с единственной целью – отнять у нас часть территории, – подчеркивает президент Сербии Александр Вучич. – Мы хотим иметь добрые отношения со всеми 19 странами, которые на нас тогда напали. Но мы никогда не забудем этого, не требуйте этого от нас. Один ребенок в день — столько вы убили детей за время агрессии. Никто никогда не ответил за это преступление (бомбардировки Югославии), объяснить это и сегодня, спустя 22 года, невозможно.

Поиск «врагов»

На протяжении всего своего 73-летнего существования НАТО ведет постоянный поиск врага. «Врагом» была Югославия, затем «врагами» стали Ирак и размытый «международный терроризм».

При этом вопрос о смыслах и целесообразности существования НАТО поднимался в Евросоюзе с начала 2010-х годов. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало основанием «оживить НАТО» и начать нагнетать миф о «российской военной угрозе».

В 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга», имея в виду ситуацию в Сирии.

– Нет никакой координации в принятии решений между США и их союзниками в НАТО. Ни одной. Есть агрессивные и нескоординированные действия со стороны другого союзника НАТО, Турции, в зоне, где на карту поставлены наши интересы, – сказал тогда Макрон.

Несколько лет назад НАТО и США увидели «врага» в окрепшей в военном отношении России.

– НАТО — это просто инструмент внешней политики США, я думаю, что уже ни у кого сомнений не возникает, – говорит президент России Владимир Путин. – Страны входят в НАТО, а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определённые виды вооружений. Так появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии. Сейчас будут скоро в Польше. Это совсем близко от наших границ. Это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал.

В интересах НАТО и США – начинить территории у границ России собственным военным арсеналом и тем самым влиять на послушание и управляемость нашего государства, максимально ограничить самостоятельность решений в вопросах внешней политики (и даже внутренней, как делается в отношении других стран).

Вот для чего под руководством и при непосредственном участии НАТО обучалась и оснащалась украинская армия. Вот для чего на Украине культивировался нацизм.

«Очевидное западное словоблудие»

В декабре прошлого года российский МИД предложил США и НАТО юридически закрепить гарантии безопасности, но договориться не удалось. Кроме того, НАТО не выполнил свои обещания и еще продвинулся к границам России.

Между тем требования, которые озвучивает Россия в отношении НАТО, логичны и закономерны, они касаются безопасности российских границ и исключения агрессии со стороны сопредельных государств:

не использовать территорию других государств для подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию,

прекратить расширение НАТО на восток,

не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО,

не размещать вооружение в тех районах, откуда оно может поражать цели на территории России.

Тем временем по итогам экстренного саммита НАТО, прошедшего 24 марта текущего года, Столтенберг сообщил, что альянс согласен предоставить Украине «еще больше военного оборудования и оказывать дальнейшую гуманитарную помощь».

Правда, одновременно было заявлено, что НАТО не будет вводить свои войска на Украину и речи о создании бесполетной зоны над Украиной, о чем просил Зеленский, не идет.

Это еще одно свидетельство того, что для НАТО другие страны – только инструмент для лоббирования собственной политики и насаждения собственных интересов.