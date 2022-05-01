День Весны и Труда: Что празднуем?

1 мая 1886 года в Чикаго прошла мирная демонстрация трудящихся с требованием установить 8-часовой рабочий день.

Митинг был жестоко разогнан полицией, четверо демонстрантов погибло. Вечером того же дня провокаторы бросили бомбу в отряд полиции, а полицейские в ответ открыли огонь по толпе.

В память об этих трагических событиях летом 1889 г. Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих, предложив ежегодно отмечать его демонстрациями по всему миру.

В том же году праздник впервые отметили в Российской империи – в Санкт-Петербурге.

После Февральской революции 1917 г. праздник был официально признан Временным правительством. Позже он получил название «День Интернационала» и стал выходным днём. Затем праздник назвали «Днем международной солидарности», а к числу выходных дней добавилось 2 мая. По улицам проходили колонны трудящихся. Их шествие было организованным и сопровождалось патриотической музыкой.

В 1992 г. после распада СССР праздник был переименован в День Весны и Труда.