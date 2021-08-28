Депутат Госдумы Евгений Ревенко оценил возможности кировской средней школы №25

27 августа депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации приехал в Киров с рабочим визитом.

Вместе с губернатором Кировской области Игорем Васильевым он оценил возможности кировской средней школы №25.

Глава региона напомнил, что в Кировской области есть хорошая традиция: каждый год открывать по одной новой школе. Так, школа №25 была построена в Чистых Прудах в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование».

В новой школе 2 корпуса: учебный блок и физкультурно-оздоровительный комплекс. Они соединены между собой теплым переходом. В школе, кроме современных, просторных учебных классов есть кабинеты робототехники, мастерские для мальчиков и кабинет шитья и домоводства для девочек, огромный актовый зал, а также места отдыха с шахматами, интерактивными кубиками и мягкими уголками. Гордость школы — тренажерный зал и большой бассейн.

– Мы пообщались с учителями, а в основном это молодые специалисты, их глаза горят, они с хорошим настроением ждут начала нового учебного года. Самая главная инвестиция – это инвестиция в человека. Такие образовательные центры – это вклад в будущее наших детей. Замечательно, что в Кировской области и городе Кирове строятся такие школы, – сказал Евгений Ревенко.

По мнению депутата Госдумы задача школы не только обучать, но и воспитывать. Они становятся для учеников вторым домом.

Игорь Васильев подчеркнул, что на базе новых образовательных организаций может быть реализован проект «Школы полного дня», который уже успешно функционирует в Кировской области.

– Современная школа полного дня – это возможность полноценного развития для ребенка, сначала занимаясь по школьной программе, а после учебы посещая кружки, секции и студии. Каждый – по своим интересам. Старшие дети, как волонтеры, смогут помогать младшим делать уроки, – сказал губернатор.

Отметим, что на этой неделе тема «школ полного дня» обсуждалась на заседании Госсовета. С предложением внедрения модели таких учебных заведений выступил губернатор Кировской области Игорь Васильев. В поддержку «школ полного дня» высказался президент России Владимир Путин.