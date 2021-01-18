Депутат призвал помочь «Куприту»

К взаимодействию с региональным оператором призвал своих коллег Владимир Костин. Как отметил врио председателя областного Заксобрания, общение по мусорному вопросу перешло «из рабочей плоскости в личностную», и это недопустимая ситуация. Но вопрос надо решать.

— Убеждён, что депутаты готовы оказать и правительству, и «Куприту» посильную помощь. Мы все заинтересованы, чтобы мусор вывозился в срок, — подчеркнул Костин.

Начать рабочее взаимодействие он предложил с созыва внеочередной комиссии по вывозу мусора. В ней, по мнению депутата, должны принять участие глава минэкологии Алла Албегова и руководитель «Куприта» Эдуард Патрушев. Такая схема работы наверняка окажется эффективнее, чем постить мусорные кучи в соцсетях.

Также Владимир Костин выдвинул предложение ввести представителей ОЗС в советы директоров предприятий, ответственных за уборку мусора.

Ситуация с вывозом мусора по-прежнему остается на контроле областных властей. За прошедшие сутки от мусора были очищены более чем с 1200 площадок. В общей сложности за прошедшие сутки было вывезено 325 тонн отходов. Это позволят говорить о том, что ситуация стабилизируется.