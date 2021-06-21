Депутатам кировской гордумы рассказали об убыточных предприятиях

Сегодня состоялось заседание комиссии Кировской городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

Депутатам рассказали о ситуации с муниципальными унитарными предприятиями и другими организациями, которые находятся в собственности города.

По словам Вадима Токарева, начальника департамента муниципальной собственности, три из них (из 11) по итогам прошлого года оказались убыточными. Это МУП «Латунские бани», ООО «Гостиница «Вятка» и АО «Автотранспортное предприятие».

Одной из причин чиновник назвал ограничения из-за коронавируса, действовавшие в тот период.

Для исправления ситуации актуализируются бизнес-планы предприятий и рассматриваются варианты снижения убытков.

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