Депутатам кировской гордумы рассказали об убыточных предприятиях

Сегодня состоялось заседание комиссии Кировской городской Думы по имуществу и земельным отношениям.
Депутатам рассказали о ситуации с муниципальными унитарными предприятиями и другими организациями, которые находятся в собственности города.
По словам Вадима Токарева, начальника департамента муниципальной собственности, три из них (из 11) по итогам прошлого года оказались убыточными. Это МУП «Латунские бани», ООО «Гостиница «Вятка» и АО «Автотранспортное предприятие».
Одной из причин чиновник назвал ограничения из-за коронавируса, действовавшие в тот период.
Для исправления ситуации актуализируются бизнес-планы предприятий и рассматриваются варианты снижения убытков.
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