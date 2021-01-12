Депутаты гордумы от «УРАЛХИМа» провели в Кирово-Чепецке новогодние елки в новом формате

Г. Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия – 11 января 2020 года. Депутаты городской думы Кирово-Чепецка – сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поздравили жителей города с Новым годом и Рождеством и организовали праздничные мероприятия – в новом формате с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Традиционно в Кирово-Чепецке депутаты проводили «Елки в каждый двор» – праздники в округах: во дворах и местах общественного притяжения. В этом году, в связи с ограничениями, поздравления приобрели иной формат.

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи прошли по микрорайонам города и поздравили всех, кого встретили. Самые маленькие жители Кирово-Чепецка с удовольствием рассказывали Деду Морозу стихи, пели песни и получали подарки.

– Несмотря на ограничения, нам не хотелось нарушать многолетнюю традицию, сложившуюся в городе, – рассказал депутат городской думы Кирово-Чепецка, руководитель службы охраны труда и промбезопасности филиала «КЧХК» Сергей Завьялов. – Нашли новый формат, благодаря которому, надеемся, тоже удалось создать праздничное настроение у жителей.

Поздравительные мобильные бригады побывали в этом году в Боево, Черемушках, Балезино, 8-м, 9-м и 21-м микрорайонах. Четвертый год подряд филиал «КЧХК» выступает партнером проведения таких праздников и оказывает финансовую помощь в организации.