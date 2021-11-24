Депутаты Госдумы поддержали увеличение МРОТ

Депутаты Государственной думы поддержали поправки Президента РФ Владимира Путина об ускорении роста МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

О повышении прожиточного минимума глава России заявил на совещании по социальным вопросам. Президент отметил, что заложенная в федеральном бюджете индексация на 2,5 процента является недостаточной. Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента.

Президент также напомнил, что по Конституции минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. В соответствии с этим положением он МРОТ будет увеличен на 8,13 процента и составит 13890 рублей. Прожиточный минимум будет равняться 12654 рублям.