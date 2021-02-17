Депутаты готовы отменить утренний запрет на продажу алкоголя

Комитет ОЗС по аграрным вопросам поддержал законопроект о продлении времени продажи алкогольных напитков. В защиту инициативы также высказались ВТПП, Облпотребсоюз и «Народный контроль».

Сдвинуть время продажи спиртного на 2 часа предложили кировские парламентарии. Согласно проекту, купить алкоголь утром можно будет не с 10, а с 8 часов. Запрет на продажу спиртного в праздники сохранится.

Тема вызвала большой резонанс. Сторонники проекта мотивировали свою позицию тем, что отмена запрета даст «выхлоп» в виде дополнительных поступлений в бюджет. Они могут достичь 100 миллионов рублей в год. По мнению одного из авторов проекта, депутата Юрия Терешкова, в свое время «полусухой закон» сыграл свою роль, а теперь утратил актуальность.

Противники инициативы полагают, что отмена ограничений приведет к увеличению потребления спиртного, а также к росту количества контрафакта.

18 февраля законопроект рассмотрят во втором чтении.