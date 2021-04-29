Депутаты кировской гордумы утвердили запрет на высадку детей из транспорта

Депутаты городской думы Кирова проголосовали за внесение поправок в правила пользования общественным транспортом, касающихся высадки детей-безбилетников.

Запрет о высаживании из транспорта детей до 16 лет, не оплативших проезд по какой-либо причине, был принят на федеральном уровне 2 месяца назад. В связи с этим прокуратура Кирова разработала проект решения кировской городской думы о внесении изменений в правила пользования автобусами и троллейбусами в Кирове.

За нововведения депутаты проголосовали большинством голосов. Однако вопрос о том, как контролировать «зайцев», злоупотребляющих возможностью бесплатного проезда, так и не был снят.

Идею с камерами, на которые дети-безбилетники могли бы говорить, почему они не оплатили проезд, депутаты отмели как унизительную и недопустимую. В качестве альтернативы один из думцев предложил ввести бесплатный проезд для детей.