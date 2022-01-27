Депутаты ОЗС поддержали инициативу Игоря Васильева о льготных налоговых ставках

27 января депутаты Заксобрания Кировской области приняли закон о сохранении пониженных налоговых ставок по УСН в 2022 году. За инициативу проголосовали 8 парламентариев, против – 8, еще 2 воздержались.
Принятый законопроект сохраняет льготные ставки по УСН на налоговый период текущего года. Задачей закона является поддержка налогоплательщиков, которые работают в пострадавших от пандемии отраслях. А это порядка 10 тысяч субъектов МСП.
Ставки по УСН будут в 2 раза ниже базовых:
- 3 процента, если объектом налогообложения являются доходы;
- 7,5 процента, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Также ставки по УСН в размере 3 и 7,5 процента установлены для налогоплательщиков, которые ранее использовали систему единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Воспользоваться льготами смогут субъекты малого и среднего бизнеса, чьи доходы по установленным видам деятельности в указанном налоговом периоде составили не менее 70 процентов. Речь идет о следующих видах экономической деятельности:
- производство изделий народных художественных промыслов,
- розничная торговля обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах,
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания,
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков,
- деятельность в области демонстрации кинофильмов,
- деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,
- деятельность по организации конференций и выставок,
- дополнительное образование взрослых и детей,
- деятельность санаторно-курортных организаций,
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми,
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений,
- деятельность музеев,
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений,
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения,
- физкультурно-оздоровительная деятельность.