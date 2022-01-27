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Депутаты ОЗС поддержали инициативу Игоря Васильева о льготных налоговых ставках

Юлия Зорина Новости, Главное, Экономика

27 января депутаты Заксобрания Кировской области приняли закон о сохранении пониженных налоговых ставок по УСН в 2022 году. За инициативу проголосовали 8 парламентариев, против – 8, еще 2 воздержались.

Принятый законопроект сохраняет льготные ставки по УСН на налоговый период текущего года. Задачей закона является поддержка налогоплательщиков, которые работают в пострадавших от пандемии отраслях. А это порядка 10 тысяч субъектов МСП.

Ставки по УСН будут в 2 раза ниже базовых:

  • 3 процента, если объектом налогообложения являются доходы;
  • 7,5 процента, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Также ставки по УСН в размере 3 и 7,5 процента установлены для налогоплательщиков, которые ранее использовали систему единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Воспользоваться льготами смогут субъекты малого и среднего бизнеса, чьи доходы по установленным видам деятельности в указанном налоговом периоде составили не менее 70 процентов. Речь идет о следующих видах экономической деятельности:

  • производство изделий народных художественных промыслов,
  • розничная торговля обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах,
  • деятельность по предоставлению мест для временного проживания,
  • деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков,
  • деятельность в области демонстрации кинофильмов,
  • деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,
  • деятельность по организации конференций и выставок,
  • дополнительное образование взрослых и детей,
  • деятельность санаторно-курортных организаций,
  • предоставление услуг по дневному уходу за детьми,
  • деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений,
  • деятельность музеев,
  • деятельность в области спорта, отдыха и развлечений,
  • ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения,
  • физкультурно-оздоровительная деятельность.

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Юлия Зорина