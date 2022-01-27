Депутаты ОЗС поддержали инициативу Игоря Васильева о льготных налоговых ставках

27 января депутаты Заксобрания Кировской области приняли закон о сохранении пониженных налоговых ставок по УСН в 2022 году. За инициативу проголосовали 8 парламентариев, против – 8, еще 2 воздержались.

Принятый законопроект сохраняет льготные ставки по УСН на налоговый период текущего года. Задачей закона является поддержка налогоплательщиков, которые работают в пострадавших от пандемии отраслях. А это порядка 10 тысяч субъектов МСП.

Ставки по УСН будут в 2 раза ниже базовых:

3 процента, если объектом налогообложения являются доходы;

7,5 процента, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Также ставки по УСН в размере 3 и 7,5 процента установлены для налогоплательщиков, которые ранее использовали систему единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Воспользоваться льготами смогут субъекты малого и среднего бизнеса, чьи доходы по установленным видам деятельности в указанном налоговом периоде составили не менее 70 процентов. Речь идет о следующих видах экономической деятельности: