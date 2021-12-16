Депутаты ОЗС поддержали передачу полномочий по водоснабжению областной власти

16 декабря комитет по промышленности и развитию инфраструктуры Заксобрания одобрил предложение о передаче полномочий по водоснабжению и водоотведению в муниципальных образованиях областному правительству. 17 декабря инициатива будет вынесена на пленарное заседание ОЗС.

Проект закона о создании единого государственного гарантирующего поставщика услуг водоснабжения и водоотведения представил глава минстроя Игорь Селезнев. Как подчеркнул министр, коммунальные сети в районах сильно изношены и нуждаются в модернизации. Необходимые вложения столь велики, что частникам их просто не потянуть.

Привлечь нужные инвестиции для капремонта может крупная государственная компания. Она же обеспечит потребителям высокое качество предоставляемых услуг.

В настоящее время услуги по водоснабжению и водоотведению в регионе оказывают 232 организации. Диапазон тарифов на холодное водоснабжение составляет от 10 до 280 руб. за кубометр. При этом износ сетей составляет 76 процентов, а качество питьевой воды не соответствует нормативам в 39 муниципальных образованиях.

Ожидается, что в результате объединения «Водоканалов» к 2030 году износ основных фондов сократится на 50 процентов, аварийность на сетях снизится в 2 раза, а качество очистки сточных вод и качество питьевой воды достигнут нормативов повсеместно.

Также создание единого поставщика позволит оптимизировать расходы на управление и сконцентрировать материально-технический и кадровый потенциал в одном месте.