Депутаты ОЗС поддержали запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах

17 декабря депутаты Заксобрания Кировской области приняли законопроект об установлении ограничений по продаже алкоголя. Парламентарии поддержали инициативу абсолютным большинством голосов – 36 «за» и ни одного «против».

Инициативу представил старший помощник прокурора Кировской области по взаимодействию с органами власти Андрей Рябов. В качестве аргументов он привел рост смертности от употребления алкоголя и игнорирование интересов жителей, которые страдают от алкоточек в их домах. Штрафы за нарушения очень низкие и совсем не мотивируют предпринимателей соблюдать закон.

Проект также поддержал ГФИ по Кировской области Григорий Житенев. Он отметил, что планируется принять и другие меры по упорядочиванию продажи спиртного. В частности, речь идет о регламентации работы «наливочных».

Профильный комитет также выступил за принятие законопроекта. В итоге он был принят в двух чтениях и вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

По условиям документа, розничная продажа спиртного будет запрещена в помещениях, находящихся в многоквартирных домах и переведенных из жилых в нежилые, а также в помещениях на цокольных этажах домов и в подвалах. Исключение представляют заведения общепита.