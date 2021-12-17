Депутаты предложили ввести предновогодние выплаты пенсионерам

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о ежегодных выплатах пенсионерам. Станет ли идея реальностью, рассказал «Народным новостям» первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Авторы законопроекта предложили ввести ежегодную предновогоднюю выплату российским пенсионерам. Ее размер будет равняться сумме месячной пенсии. Ожидается, что эта сумме поможет в покупке подарков и организации праздничного застолья.

Предполагается, что средства на реализацию инициативы выделит федеральный бюджет. Ориентировочная сумма на выплаты составит около 786,2 миллиарда рублей.

По словам Валерия Рязанского, инициатива хорошая, однако слишком дорогостоящая.

— Надо найти более 780 миллиардов. Последнее слово будет за президентом. До Нового года этот вопрос будет обязательно решен, — прокомментировал первый зампред комитета СФ.

Как добавил Валерий Рязанский, даже если законопроект не будет принят, пенсионеры могут получить другие меры поддержки. В частности, речь идет о более высокой индексации пенсий.

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