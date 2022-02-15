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Депутаты предложили замораживать счета россиян при атаках мошенников

Юлия Зорина Новости, Общество

Депутаты Госдумы предложили замораживать деньги на счетах россиян при атаках интернет-мошенников. Поможет ли это сократить количество пострадавших граждан, рассуждает «Экономика сегодня».

Только за 2021 год мошенники украли у россиян 45 миллиардов рублей. От нападок аферистов пострадал каждый седьмой житель страны. Половина обманутых добровольно сообщала мошенникам секретные данные своих карт.

В январе 2022 года российские банки зафиксировали новый всплеск активности злоумышленников. Мошенники стали создавать фейковые сайты для покупки билетов, дублировать чаты жильцов многоквартирных домов и изобретать другие способы обмана.

Именно поэтому, считает специалист по информационной безопасности Юрий Морозов, законопроект о заморозке счетов окажется весьма полезным.

— Вернуть деньги, переведенные мошеннику, удается далеко не всегда. Осознав ошибку, люди обращаются в банк, но движение средств проследить уже нельзя: деньги выведены, а счет удален, — говорит эксперт.

По мнению Морозова, в законопроект следует внести поправку: блокировать счет не временно, а навсегда. Либо пытаться вернуть деньги пострадавшему, а потом уже удалять счет.

Законопроект о заморозке средств направлен в первую очередь против посредников, через чьи счета проходят украденные деньги перед обналичиванием. Проблема в том, что без решения суда финансовые организации не могут заблокировать клиентский счет. По этой причине инициатива под угрозой.

Наиболее надежным способом борьбы с мошенниками остается обучение финансовой грамотности. Правила просты: не отправлять деньги на неизвестные аккаунты, не сообщать секретные коды незнакомцам, перепроверять операции по официальным номерам банков.

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Юлия Зорина