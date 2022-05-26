Депутаты Заксобрания освободили РайПО от уплаты налога на имущество

Депутаты Законодательного Собрания освободили от уплаты налога на имущество организации потребительской кооперации.

Они не будут уплачивать налог с недвижимости, которая находится в сельской местности.

Это поможет сохранить магазины, которые входят в систему потребкооперации и зачастую являются единственными организациями, где можно купить продукты и товары первой необходимости.

Льгота вводится на период 2022-2024 гг. Она коснётся более чем 250 объектов, которые обслуживают более 100 тысяч жителей.