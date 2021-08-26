Депутаты Заксобрания поддержали изменения в областной бюджет

Депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседании поддержали инициативу губернатора Игоря Васильева о внесении изменений в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

В результате в регионе будет повышена зарплата работникам бюджетной сферы, приобретены новые автобусы и пожарная техника.

«Значительные средства предусмотрены на социальную сферу и здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусом, а также поддержку бюджетников. Вопрос повышения зарплаты обсуждался вчера в ходе Президиума Госсовета по направлению «Образование». И вот первый шаг — свыше 25 млн рублей предусмотрено на ежемесячную выплату за классное руководство педагогическим работникам среднего профессионального образования. С 1 сентября её получат почти 900 человек. Кроме того, предлагается увеличить на 676 млн рублей ассигнования на индексацию средней зарплаты работников бюджетной сферы — педагогов детских садов, дополнительного образования, организаций для детей-сирот, работников учреждений культуры и социальных работников, врачей и младшего медицинского персонала», — прокомментировал Игорь Васильев.

Министр финансов Лариса Маковеева, пояснила, что необходимость корректировки бюджета продиктована, в том числе, уточнением прогнозируемых объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

По налогу на прибыль организаций собственные доходы регионального бюджета предлагается увеличить на 1,3 млрд. рублей.

«За семь месяцев поступления налога увеличились в 1,3 раза к уровню 2019 года. Это связано с улучшением финансовых результатов налогоплательщиков», — рассказала Маковеева.

Объем федеральных средств в целом увеличится на 5,6 млрд рублей. Эти деньги планируется направить на строительство в Кирове шести школ, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, борьбу с коронавирусной инфекцией, ремонт дорог Киров -Советск — Яранск в Пижанском и Яранском районах; Яранск — Кикнур — граница Нижегородской области в Яранском районе и Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни в Богородском районе.

Согласно принятым поправкам, 676,5 млн рублей предлагается направить на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, 1,025 млрд рублей — на обновление автобусного парка, 54,6 млн рублей – на приобретение пожарной техники.

Кроме того, 223,9 млн рублей потратят на покупку лекарственных препаратов и медицинского кислорода для медицинских организаций.

«Дефицит бюджета сокращается на 477,6 млн рублей и составит 2,1 млрд рублей. Он полностью покрывается остатками средств на счете областного бюджета на 1 января текущего года», — подытожила Лариса Маковеева.

На законопроект были получены положительные заключения прокуратурой Кировской области и контрольно-счетной палаты. «За» проголосовали 36 депутатов, «против» — два, трое воздержались.