Десятиклассница из Вятской гуманитарной гимназии создала отряд волонтёров-медиков

Губернатор Кировской области Игорь Васильев неоднократно подчеркивал, что волонтёры стали надёжным резервом медицинской службы региона. Ряды волонтеров-медиков пополняют даже школьники.

В начале учебного года региональное волонтерское движение в сфере охраны здоровья пополнилось новым отрядом, созданным гимназисткой Вятской гуманитарной гимназии Дарьей Сусловой. Девушка активно сотрудничает с региональной организацией «Волонтёры-медики» и Кировским государственным медицинским университетом. На сегодня проводить просветительские мероприятия в стенах гимназии девушке помогают 10 учащихся.

По словам Дарьи, она уже определилась со своей будущей профессией — собирается после окончания школы поступать в медицинский вуз. Сейчас волонтёрская общественная нагрузка для неё – возможность проявить себя и познакомить других ребят с важной информацией по вопросам медицины и здоровья.

За несколько месяцев существования отряда, получившего название «Электрофорез», гимназистки 10 класса Дарья Суслова и Кристина Тюнис провели уже несколько встреч с девятиклассниками, выступали на классных часах, провели серию тематических мероприятий. Например, девушки наглядно показали, как правильно оказывать первую помощь, какие бывают кровотечения и способы их остановки. В рамках всемирного дня борьбы со СПИДом рассказали о заболевании и профилактике.

— Сейчас в нашем отряде 10 человек, всем им интересна не только добровольческая деятельность, но и медицина. Наши кураторы из регионального штаба «Волонтёры-медики» оказывают всяческую помощь, мы совместно составили план дальнейшей работы. На основе предложенной базы самостоятельно разрабатываем реализацию мероприятий, составляем планы проведения тематических уроков. Поддерживают нас и педагоги гимназии, помогают с поиском необходимого оборудования для мастер-классов, — рассказала Дарья.

За время работы волонтёрского отряда в период завершения обучения в ВГГ, гимназистка сможет накопить бонусные баллы для поступления в вуз за активное участие в волонтёрской деятельности.

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

— За последние два года роль волонтёрских объединений в сфере здравоохранения значительно возросла. Радует, что к этой деятельности присоединяются активные школьники, формируя свои волонтёрские отряды и продолжая сложившиеся традиции важной просветительской деятельности движения «Волонтёры-медики». Это является важным шагом в профессиональном самоопределении будущих выпускников, которые после обучения в медицинских вузах пополнят ряды кировских врачей.

На фото (слева направо): Дарья Суслова и Кристина Тюнис.