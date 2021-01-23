Дети вне политики! Родители и общественники призвали кировчан отказаться от участия в несогласованных акциях

Накануне выходных в интернете появились призывы выйти на митинги в защиту блогера Алексея Навального. Главным орудием политиков в этот раз стали дети – информация распространялась прежде всего на молодежных и развлекательных платформах.

По этой причине митинг попал в число несогласованных – в Кирове, как и по всей России, акция не была одобрена местными властями. За попытки провести несогласованные мероприятия их участников ждет юридическая ответственность.

Уделите время детям

Кировские общественники призывают жителей области не обращать внимания на провокации. А вместо участия в незаконных акциях провести время со своими детьми – ведь именно они в силу возраста в первую очередь попадают под манипуляции.

— Если ваш ребенок собирается пойти на так называемую «прогулку», пожалуйста, объясните ему, что это небезопасно. Детский ум слишком подвержен влиянию извне. Не дайте манипулировать своими детьми, лучше проведите этот день вместе! — говорят родители кировских подростков.

Дети — вне политики

Солидарен с ними и уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. Дети должны оставаться вне политики, считает он.

— Этот лозунг всегда должен оставаться в приоритете. Когда дети вырастут, тогда и пусть сами определяют свои взгляды и несут ответственность, — говорит он.

Подростки не всегда осознают меру и степень юридической ответственности, которая наступает вследствие непродуманных поступков, и не всегда могут адекватно оценить информацию, находящуюся в свободном доступе. До 18 лет за это отвечают родители.

— Родителям (не только сегодня, но и всегда) нужно знать, где и с кем находится его ребенок. Взрослым необходимо предоставлять ребенку альтернативу – кружки, походы на каток, поездки к бабушкам и т.д. Те, кто постоянно занимают своего ребенка, никаких проблем сегодня не испытывают. Сегодня родители сами советуют другим родителям, как правильно поступить в этой ситуации, — прокомментировал Владимир Шабардин. — Уважаемые родители! В последнее время в социальных сетях стали массово появляться ролики с призывом к детям массово выйти на «прогулку». Я не хочу говорить ничего ни за, ни против Алексея Навального. Дело не в нем. Наши дети вырастут и обязательно определятся в своих политических предпочтениях. Но сейчас заниматься политикой им слишком рано. Не дайте вовлечь ваших детей в противоправные действия, не дайте им попасть в неприятную ситуацию. Проведите 23 января вместе, поиграйте, почитайте, сходите в кино. Дети должны оставаться вне политики. Это закон, — говорит Владимир, папа подростка.

Главное — жизнь и здоровье

Массовые беспорядки влекут за собой последствия не только в виде юридической ответственности, но и в виде ухудшения эпидемиологической ситуации. В России, как и в большинстве стран мира, продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом.

Большие скопления людей создают угрозу жизни и здоровью, поскольку могут привести к очередному скачку заболеваемости – т.н. «третьей волне».

О недопустимости отката в борьбе с пандемией и увеличения нагрузки на систему здравоохранения заявила глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева.

— Массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы снова увидим резкий подъем заболеваемости, который вынудит нас вводить те ограничительные меры, от которых мы только ушли.

В Кировской области в связи со спадом заболеваемости началось постепенное ослабление «антиковидных ограничений». Однако прирост заболевших после митингов может привести к повторному введению строгих мер.

Важно думать о последствиях

Стоит отметить, что 22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия через интернет. Дело было заведено после многочисленных обращений родителей школьников из разных городов страны.

Напомним, что Алексей Навальный был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года за совершение мошеннических действий. Блогера неоднократно предупреждали о возможности замены условного срока не реальный, поскольку он пропускал явки во ФСИН без объективных причин. Перед законом все равны – ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении порядка 15 тысяч таких же граждан России.

Фото: ya62.ru