Детская областная клиническая больница после масштабной реконструкции встречает маленьких пациентов

Стать медицинским комплексом мирового уровня Детская областная больница смогла благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и финансовой поддержке областного бюджета.

Последние три года главный врач Детской областной клинической больницы Наталья Муратова работала еще и строителем. Непосредственно под ее руководством проходил каждый этап реконструкции медицинского учреждения. И это при том, что ни на один день больница не приостанавливала оказание медицинской помощи юным кировчанам.

В том числе и благодаря усилиям главного врача, сейчас Детская областная больница — это современный медицинский комплекс, который оснащен самым передовым и высокотехнологичным оборудованием. Подобных центров в нашей стране единицы.

Глобальные изменения, которые произошли в больнице, нельзя не заметить. Сейчас корпуса соединены двумя теплыми надземными переходами, а двухэтажный пристрой корпуса №1 «вырос» три этажа. Это позволило создать дополнительные 40 коек для маленьких пациентов, организовать маломестные палаты формата «Мать и дитя» со спальным местом для родителя.

Все преобразования, которые произошли в Детской областной больнице за эти три года, дают новые возможности в оказании высокотехнологической медицинской помощи юным пациентам. Так, здесь создан операционный блок европейского уровня, который единственный в Кировской области имеет ламинарные потоки, обеззараживающие воздух.

Сейчас врачи Детской областной больницы имеют возможность проводить телемедицинские консультации с районными больницами и федеральными научно-исследовательскими центрами. Для этого создан современный конференц-зал с новым оборудованием вместимостью более 50 человек, а также центр телемедицины.

— С 2018 года в нашей больнице идет масштабная модернизация, установка самого современного высокотехнологичного оборудования: видеоэндоскопического, новейших наркозных аппаратов, СИПАПов для проведения малоинвазивной искусственной вентиляции лёгких, призмафлексов для проведения плазмофереза, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — это уникальное оборудование незаменимо при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и спасает жизни детей, — поделилась главный врач детской областной больницы Наталья Муратова.

Благодаря внедрению высокотехнологичной медицинской помощи по разным профилям в детской областной больнице создан принципиально новый формат оказания медпомощи, направленный на высокую эффективность лечения и здоровьесбережение маленьких пациентов.