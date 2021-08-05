Детскую площадку привели в порядок после письма в интернет-приёмную губернатора

Какие проблемные ситуации удалось после сообщений через приёмную главы региона на сайте «КП».

Приёмная губернатора Кировской области на сайте «Кировской правды» продолжает работу. 215 сообщений поступило губернатору в социальных сетях на этой неделе. Многие из проблем, с которыми обратились жители области, удалось решить оперативно.

Так, жители пгт Кумены обратили внимание на состояние тротуара и мостика по ул. Восточная. Сигнал поступил в администрацию Кумёнского городского поселения. Тротуар и мостик были отремонтированы 3 августа.

Жители пгт Опарино написали в соцсетях о засорённой территории в центре посёлка у детской площадки. 2 августа мусор около детской площадки был убран.

Яраничи написали о свалке в поле у Соколовских дач. Администрация Яранского городского поселения оперативно отреагировала на сообщение. Свалка была ликвидирована в течение 4 дней.

Кировчанин пожаловался на работу «поющих» фонтанов в сквере 60-летия СССР. Информация о сбое работы фонтанов была направлена в администрацию города. Ремонт свето-динамического фонтана в сквере в настоящий момент завершён.