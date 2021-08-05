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Детскую площадку привели в порядок после письма в интернет-приёмную губернатора

Тамара Полыхаева Власть, Новости

Какие проблемные ситуации удалось после сообщений через приёмную главы региона на сайте «КП».

Приёмная губернатора Кировской области на сайте «Кировской правды» продолжает работу. 215 сообщений поступило губернатору в социальных сетях на этой неделе. Многие из проблем, с которыми обратились жители области, удалось решить оперативно.

Так, жители пгт Кумены обратили внимание на состояние тротуара и мостика по ул. Восточная. Сигнал поступил в администрацию Кумёнского городского поселения. Тротуар и мостик были отремонтированы 3 августа.

Детскую площадку привели в порядок после письма в интернет-приёмную губернатора

Жители пгт Опарино написали в соцсетях о засорённой территории в центре посёлка у детской площадки. 2 августа мусор около детской площадки был убран.

Детскую площадку привели в порядок после письма в интернет-приёмную губернатора

Яраничи написали о свалке в поле у Соколовских дач. Администрация Яранского городского поселения оперативно отреагировала на сообщение. Свалка была ликвидирована в течение 4 дней.

Детскую площадку привели в порядок после письма в интернет-приёмную губернатора

Кировчанин пожаловался на работу «поющих» фонтанов в сквере 60-летия СССР. Информация о сбое работы фонтанов была направлена в администрацию города. Ремонт свето-динамического фонтана в сквере в настоящий момент завершён.

Детскую площадку привели в порядок после письма в интернет-приёмную губернатора

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Тамара Полыхаева