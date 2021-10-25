Девушка-боксер из Кирова стала бронзовым призером первенства Европы

Кировская спортсменка Дарья Баженова заняла третье место на первенстве Европы по боксу. Соревнования среди спортсменов 17-18 лет проходили в октябре в Черногории. Россию на них представили 13 молодых людей и 12 девушек, одной из которых стала кировчанка.

Дарья занимается в спортшколе №8. На первенстве Европы она выступала в весовой категории до 75 килограммов. По итогам трех боев она завоевала бронзовую медаль.

25 октября вернувшуюся из Черногории спортсменку торжественно встретили на вокзале. В число встречающих вошли руководители спортивных ведомств, федерации бокса, а также депутаты гордумы.

Дарья рассказала, что в борьбе за золото нужно было обойти четырех девушек. Первые поединки были со спортсменками из Израиля и Украины. Их победить удалось легко. А вот с соперницей из Норвегии бой был тяжелым.

– В полуфинале спортсменка из Норвегии оказалась сильнее меня во многих компонентах и заслуженно выиграла первенство Европы. Надеюсь, что в дальнейшем смогу и дать ей реванш, — говорит кировчанка.

Медаль в Черногории стала не первой победой Дарьи. В послужном списке девушки есть победы на всероссийских и международных турнирах. В областной федерации бокса сообщили, что Дарья может войти в состав сборной России и поехать на первенство мира.