Девушка-боксер из Кирова стала бронзовым призером первенства Европы

Кировская спортсменка Дарья Баженова заняла третье место на первенстве Европы по боксу. Соревнования среди спортсменов 17-18 лет проходили в октябре в Черногории. Россию на них представили 13 молодых людей и 12 девушек, одной из которых стала кировчанка.
Дарья занимается в спортшколе №8. На первенстве Европы она выступала в весовой категории до 75 килограммов. По итогам трех боев она завоевала бронзовую медаль.
25 октября вернувшуюся из Черногории спортсменку торжественно встретили на вокзале. В число встречающих вошли руководители спортивных ведомств, федерации бокса, а также депутаты гордумы.
Дарья рассказала, что в борьбе за золото нужно было обойти четырех девушек. Первые поединки были со спортсменками из Израиля и Украины. Их победить удалось легко. А вот с соперницей из Норвегии бой был тяжелым.
– В полуфинале спортсменка из Норвегии оказалась сильнее меня во многих компонентах и заслуженно выиграла первенство Европы. Надеюсь, что в дальнейшем смогу и дать ей реванш, — говорит кировчанка.
Медаль в Черногории стала не первой победой Дарьи. В послужном списке девушки есть победы на всероссийских и международных турнирах. В областной федерации бокса сообщили, что Дарья может войти в состав сборной России и поехать на первенство мира.
— Дарья Баженова – одна из наших главных надежд в таком олимпийском виде спорта, как бокс. На первенстве Европы она вполне могла побороться за золото, но ее остановила главный фаворит соревнований – соперница из Норвегии. Тем не менее бронзовая медаль – большое достижение, — отмечает начальник управления по делам молодежи, физкультуре и спорту Надежда Анисимова.