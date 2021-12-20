Диетолог рассказала, как избежать переедания за новогодним столом

Многие жители нашей страны сталкиваются с набором веса и проблемами с ЖКТ после обильных новогодних застолий. Как избежать переедания в Новый год рассказала диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Народными новостями».

2. Определитесь с главным блюдом

Первое и самое главное, считает диетолог, это определиться с основным блюдом. Не стоит есть все подряд: выбирайте или рыбу, или птицу, или мясо.

— Не надо сочетать соленую селедку, салат с колбасой и запеченную свинину. Это негативно отразится на печени и поджелудочной железе, — советует диетолог.

2. Начните с овощей

Самый простой способ избежать переедания – начать новогодний ужин с 200 граммов свежих овощей. Они наполнят желудок и не позволят переесть неполезной пищи.

— С овощами организм получает клетчатку, которая стимулирует работу кишечника, — говорит Анжелика Дюваль.

3. Попробуйте все

Положите в тарелку понемногу всех блюд, которые хочется попробовать. Это позволит вам видеть общее количество съеденного.

— Когда человек берет из общего блюда маленькие порции, он не может контролировать общее количество еды, — объяснила специалист.

4. Не голодайте перед застольем

Еще один важный момент – не стоит голодать целый день в преддверии праздничного застолья. Кишечник «не простит» переедание после жесткой диеты, даже если она длилась всего несколько дней.

— За три дня голода ничего хорошего с пищеварением не происходит, голодание — удар по организму, — отмечает диетолог.

Все диеты, которые ставят своей целью похудение и влезание в нарядное платье, лучше начинать минимум за месяц до торжества. А за 4-5 дней до праздника следует прекратить ограничения и вернуться к обычному режиму питания.

5. Не бойтесь майонеза

По словам диетолога, совсем необязательно избегать майонеза в салатах. Сам по себе он не является вредным, особенно если приготовлен дома. Главное – соблюдать меру.

Как вариант – можно сделать чисто овощные салаты без мяса. В них немного майонеза пойдет только на пользу вкусу.

Одним из таких полезных салатов является редька с зеленым луком и майонезом. Такое сочетание продуктов способствует хорошему перевариванию пищи.

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