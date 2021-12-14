Дина Утланцева: «Проблемы в общении ведут к пропаданию интереса к учёбе у детей»

Дина Утланцева – учитель-логопед начальных классов средней школы № 16 города Кирова – рассказала читателям КП, почему важно устранить нарушения в речи у дошкольников и как «справиться» с гиперактивными детьми.

«Я работаю учителем-логопедом. Знания и умения в области коррекционной педагогики и психологии помогают мне планировать учебно-воспитательный процесс в правильном направлении, — делится Дина Сергеевна. — В начальной школе часто приходится сталкиваться с нарушениями речи у детей. Безусловно, все они мешают полноценному усвоению программного материала».

Нарушения могут быть как устной, так и в письменной речи. По словам логопеда, очень важно все эти нарушения предупреждать в дошкольном возрасте, не дожидаясь, когда в начальных классах могут возникнуть проблемы в обучении. Все это может привести к тому, что у ребёнка пропадёт интерес к учёбе.

Распознать данные нарушения можно в ходе общения с ребёнком, по наблюдениям и диагностическим мероприятиям развития речи. Устранить речевые нарушения можно через занятия с учителем-логопедом, выполняя ежедневные коррекционные, логопедические и развивающие упражнения. Для детей с гиперактивностью и СДВГ есть игры и упражнения для развития усидчивости, концентрации внимания, переключения, регуляции поведения и воли.

При этом, как отмечает Дина Утланцева, очень важно в 1 классе не допускать переутомления детей, сочетать умственную работу с отдыхом, планировать урок с частой сменой деятельности.

И, конечно же, устранение того или иного речевого нарушения, гиперактивности и СДВГ лечится медикаментозными средствами. Важен комплекс воздействия нескольких специалистов на проблему: это помощь и педагогическая, и клиническая. Комплекс воздействия даёт, как правило, правильные и быстрые результаты в коррекции имеющихся речевых и моторных недостатков.

Любого ребенка можно заинтересовать игрой

«Гиперактивного ребёнка можно заинтересовать различными играми и упражнения с учётом зоны ближайшего развития и индивидуальных способностей, — говорит Дина Утланцева. — Частая смена деятельности, даст внимание и силы для прочного усвоения материала. В классе и дома — это смена видов деятельности, чередование труда и отдыха. Развитие планирования и регуляции, воли».

Существует много игр, упражнений, заданий по данному направлению. Их назначают после диагностических мероприятий.

Советы от специалиста Дины Утланцевой родителям гиперактивных детей

1. Детей с СДВГ часто приходится поправлять. Но порой неверная интонация либо постоянное «одергивание» дети могут воспринимать неправильно. Им начинает казаться, что они все делают неправильно, что приводит к снижению самооценки. Делайте всё от вас зависящее, чтобы повысить мнение вашего ребёнка о себе.

2. Не откладывайте вознаграждайте и обязательно хвалите ребёнка за хорошее поведение.

3. Будьте последовательны в вопросах дисциплины. Постарайтесь сделать так, чтобы другие люди, заботящиеся о ребёнке, придерживались ваших методов.

4. Давайте чёткие и конкретные указания («Почисти зубы; а теперь можешь одеваться»), вместо общих фраз («Собирайся в школу»).

5. Поощряйте сильные стороны вашего ребёнка, например, успехи в занятиях спортом или внешкольных увлечениях.

6. Придерживайтесь чёткого распорядка в том, что касается принятия пищи, сна, развлечения и просмотра телевизора.

7. Не допускайте проведения внешкольного времени только за выполнением уроков; игры и физические упражнения крайне важны.

8. Упростите обустройство комнаты ребёнка. Не храните игрушки на видном месте. Это поможет ему сосредоточить внимание на каком-то одном виде деятельности.

Фото: dariakirov