Директор чепецкой аптеки стала жертвой мошенников

Женщина заказала товар в интернете, но осталась без денег.

На днях в кирово-чепецкий отдел полиции обратилась директор одной из городских аптек. Женщина рассказала, что решила совершить закупку через интернет. Она нашла в Сети сайт компании, занимавшейся продажей средств индивидуальной защиты, и связалась с менеджером.

Женщина заказала большую партию медицинских перчаток и перевела оплату за них. Сумма составила более 50 тысяч рублей. Товар не пришел. А позже выяснилось, что настоящая компания-поставщик денег не получала.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка. А кировчанам напоминают — следует выбирать только проверенные интернет-магазины. Перед тем, как сделать заказ, нужно проверить отзывы о компании и контактную информацию ресурса.

Ранее мы писали, что кировчанка мечтала завести породистого шпица, но нарвалась на мошенников.