Директор филармонии Александр Гаврилин рассказал о ситуации с симфоническим оркестром

Директор Вятской филармонии Александр Гаврилин прокомментировал для «КП» ситуацию с симфоническим оркестром.

— Вопрос о сокращении численности оркестра никогда не стоял. Разговоров на эту тему не велось и не ведётся. И симфонический, и камерный оркестры – одни из ведущих творческих коллективов нашего региона.

Сейчас музыканты находятся в отпуске, после чего начнутся репетиции и подготовка к новому концертному сезону. Я обратился в министерство культуры области с просьбой предоставить средства на дополнительное финансирование заработной платы оркестрантов.

Что касается дирижера Константина Маслюка, руководство филармонии его не притесняет. Да, он совместитель – работает в Московской консерватории, но регулярно приезжает в Киров, реализует свои проекты, делает те программы, которые считает нужным, зарплату получает вовремя и в полном объёме. Его никто не ущемляет – ни в творческом плане, ни в каком-либо другом.

Здравомыслящие люди не станут верить слухам. Оркестр живёт, развивается и будет и дальше радовать кировчан своим мастерством.