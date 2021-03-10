«Директор», обманувший сотрудников медцентра в Кирове, попал на камеры

Инцидент произошел 4 марта.

Неизвестный мужчина позвонил в один из филиалов сети кировских медицинских центров в Гостином переулке, представился директором учреждения и потребовал сдать его водителю дневную выручку. Администратор, следуя указаниям «руководства», отдала мужчине более 70 тысяч рублей.

На следующий день мошенник попытался повторить трюк в другом филиале этой же сети, но получил отказ.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Просмотр камер видеонаблюдения позволил установить личность предполагаемого мошенника. «Директору» около 45 лет, и в «свой» офис он явился в спортивном костюме и в черной маске. По предварительной информации, он ездит на синем «Рено».

Всех, кто может помочь установить личность подозреваемого, просят сообщить об этом по телефонам 64-52-09, 40-60-01 или 02 (102 с сотового ).