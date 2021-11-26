Директор застройщика ЖК «Виктория» в Кирове получил 5 лет колонии

Суд вынес приговор бывшему директору компании-застройщика ЖК «Виктория» и других многоквартирных домов. 50-летнего Владимира Шабалина осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что в 2013-2017 годах осужденный, будучи руководителем нескольких строительных компаний, не исполнил обязательства по ранее заключенным договорам долевого строительства. Руководитель получил более 550 миллионов рублей от более чем 160 граждан и потратил деньги по своему усмотрению.

В установленный срок квартиры не получили жители домов на Гороховской, 81, Мичуринской, 3 и Преображенской, 95. Гражданам был причинен значительный материальный ущерб.

По результатам прокурорской проверки в отношении Владимира Шабалина было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Суд признал вину застройщика доказанной и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Также в течение 2 лет Шабалин не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением в сфере жилищного строительства.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Однако в законную силу приговор суда еще не вступил.

Ранее мы писали, что долгострой на Гороховской, 81 планируют сдать в 2022 году.