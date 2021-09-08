Директора МУП в Яранске обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора МУП в Яранске.

Предприятие занимается подачей тепла в жилые дома.

Как установлено следствием, директор дал указание подчинённым вывезти с территории котельных на арендуемый им участок золошлаковую смесь, которая образуется от горения каменного угля и щепы.

Стоимость работы техники составила 247 тыс. рублей. Эту сумму директор не заплатил.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Яранского района для утверждения обвинительного заключения.

Фото vk.com/yaransk_official