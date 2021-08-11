Директора Савальского техникума подозревают в служебном подлоге

Следователи выявили новые факты преступлений директора одного из малмыжских техникумов.

По данным следствия, в 2019-2020 годах директор КОГПОАУ «Савальский политехникум» выдала двум кировчанам свидетельства о прохождении обучения по программе «Водитель внедорожных мототранспортных средств категории А2». При этом женщине было заведомо известно, что обучение водители не прошли.

По факту служебного подлога и злоупотребления полномочиями было возбуждено уголовное дело.

Ранее были установлены другие эпизоды преступной деятельности руководителя Савальского техникума. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Котельниче бывшего замдиректора учебного заведения обвиняют в подлоге.