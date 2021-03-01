9 марта в Кирове начнется суд над бывшим директором «ЦДС»

9 марта Первомайский районный суд Кирова начнёт новое рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Рыболовлева.

Бывшего директора «Центральной диспетчерской службы» обвиняют по двум статьям уголовного кодекса — «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение или растрата».

Год назад приговор Рыболовлеву и другим фигурантам дела «Электронного проездного» был отменен, а дело вернули в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Всех обвиняемых тогда отпустили из-под стражи.

Согласно материалам суда, защищать Рыболовлева будет один адвокат — Евгений Симонов.

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