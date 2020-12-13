«Дистанционка» и не только: пять главных событий в жизни вятского образования-2020

В регионе уже стало традицией открывать 1 сентября новую школу. В 2017 году в областном центре распахнуло двери учебное заведение в микрорайоне Зиновы. В 2018-м – в микрорайоне Урванцево, а в 2019-м – в Зуевке. Традицию не нарушили и в нынешнем, 2020-м: 1 сентября начались занятия в новой школе в микрорайоне Чистые пруды.

Какие ещё знаковые события произошли в образовании региона за минувшие 12 месяцев – в обзоре «КП».

1. «Дистанционка»

В 2020-м вятским педагогам, как и их коллегам в других регионах страны, пришлось столкнуться с неожиданным вызовом. COVID-19 «отправил» школьников на дистанционное обучение, а педагогов заставил осваивать ранее малознакомый онлайн-формат.

Кстати, ещё до всех этих событий, в январе 2020 года в своём послании к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность «цифровой трансформации отечественной школы».

– Главным направлением развития цифровых технологий в школе, на наш взгляд, должна стать индивидуализация для каждого обучающегося образовательной траектории, – считает губернатор Кировской области Игорь Васильев. – И здесь особо следует выделить роль классных руководителей. Кировская область уже стала инициатором включения классных руководителей в процесс построения индивидуальной траектории развития ребёнка в рамках внедрения системы персонифицированного дополнительного образования.

Добавим, что в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» область в текущем году получила субсидию из федерального бюджета на внедрение модели цифровой образовательной среды. Так, 102 образовательные организации региона получили новую компьютерную и презентационную технику.

2. Нацпроекты

В 2020 году в Кировской области продолжилась активная реализация национального проекта «Образование». Осенью этого года началось строительство новой школы на 1000 мест с бассейном в микрорайоне Радужный города Кирова. По проекту здание будет трёхэтажным. В нём предусмотрены 45 учебных классов, библиотека с читальным залом, столовая на 330 мест, актовый зал, три спортивных зала (тренажёрный, хореографический и гимнастический), бассейн, а также трудовые мастерские.

Также в 2020-м на средства федерального бюджета шли работы по капитальному ремонту в средней школе №53 областного центра.

Кроме того, осенью, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, области было выделено 30 школьных автобусов российского производства. Их закупка осуществляется по линии Минпромторга России, транспорт распределяется среди всех регионов.

В соответствии с распределением Кировская область получила восемь микроавтобусов марки «ГАЗ» вместимостью 11 человек, три микроавтобуса марки «ГАЗ» вместимостью 17 человек, три микроавтобуса марки «ГАЗ» на 22 человека, 12 автобусов марки «ПАЗ» на 22 посадочных места и четыре автобуса марки «ПАЗ» на 31 посадочное место.

3. Горячее питание

В Кировской области с 1 сентября 2020 года все ученики 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Эту меру соцподдержки, инициированную президентом Владимиром Путиным, в регионе получают 62 тысячи учащихся.

В каждой школе совместно с директорами организован родительский контроль. Родители могут воспользоваться «горячей линией», чтобы получить ответы на частые вопросы, а также оставить пожелания по меню.

– Мы проанализировали рацион во всех образовательных организациях, – рассказывал первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов. – Информация размещена на сайтах. Меню согласовано во всех школах с родительскими советами, одобрено Роспотребнадзором. По ходу мы, безусловно, вносили коррективы, потому что получали обратную реакцию от родителей и оперативно реагировали на все обращения.

4. Молодые педагоги

Всего в образовательные организации в 2020 году пришли 227 молодых специалистов. Из них наибольшее количество в организации города Кирова – 118 человек. 83 молодых специалиста трудоустроились в образовательные организации в муниципальных районах и округах. Все они могут претендовать на получение социальной выплаты в размере 50 или 100 тысяч рублей, в зависимости от того, в каком населенном пункте приступают к работе – в городских округах или в сельской местности.

На выплаты молодым педагогам в регионе направлено 14,3 млн рублей. Всего социальную выплату получат 419 человек.

5. Доплаты за классное руководство

С начала 2020/2021 учебного года классные руководители ежемесячно получают дополнительные выплаты за классное руководство из федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей. Вознаграждение предусматривается с сохранением ранее установленной надбавки за счёт регионального бюджета

Как подчёркивал первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, доплата стала дополнительным стимулом и достойным вознаграждением за воспитательную функцию, которую осуществляют классные руководители.

– Именно они способны выявить способности каждого ребёнка, чтобы далее дать рекомендации родителям по развитию его талантов в системе образования региона, – подчеркнул Дмитрий Александрович. – Именно классные руководители могут помочь родителям и при выборе программ дополнительного образования. Мы рассчитываем, что благодаря вниманию к системе классного руководства и укреплению её воспитательной функции появится возможность уделить школьникам ещё больше внимания в стенах образовательной организации.

Фото: Александр Папырин