Деньги быстро и просто: как решить проблему, если кредит не выдают

От финансовых проблем не застрахован никто. Если вам срочно потребовались деньги, можно попробовать обратиться в банк. Однако такой способ имеет несколько недостатков. Во-первых, анкета клиента рассматривается достаточно долго. Во-вторых, чтобы получить одобрение по заявке, нужно соответствовать большому количеству требований. В-третьих, для получения кредита потребуется собрать много документов.

Альтернативным вариантом может стать обращение в автоломбард. По данному направлению работает МФО TASCREDIT. Подробности относительно порядка сотрудничества можете узнать на официальном сайте https://tascredit.kz.

Почему выгодно получить займ под залог автомобиля

Услуги займа под залог автомобиля на рынке пользуются спросом. Это оправдано большим количеством преимуществ такого формата сотрудничества:

Деньги выдаются клиенту по залог ТС, но при этом сохраняется его право на вождение. То есть не придется отказываться от комфорта передвижения на машине для получения займа. Выдается до 80 % от стоимости авто. Это позволяет получить достаточно большую сумму для решения финансовых проблем (зависит от марки, модели ТС и года выпуска). При рассмотрении анкеты не учитывается кредитная история человека. То есть получить деньги вы сможете даже в том случае, если КИ была испорчена. Для заполнения анкеты требуется минимум документов: в большинстве случаев достаточно удостоверения личности и технического паспорта автомобиля. Скорость обслуживания клиентов очень высокая. В среднем микрокредит выдается человеку в течение 30 минут. Предоставляется возможность досрочного погашения займа. Никаких штрафов и санкций к клиенту применено не будет. Минимальный месячный платеж зависит от суммы микрокредита, а также срока кредитования. Так что данные моменты уточняйте индивидуально.

Если хотите получить заем под залог автомобиля уже сейчас, обратитесь за помощью в микрофинансовую организацию TASCREDIT. Компания на рынке приобрела очень хорошую репутацию, предлагает клиентам выгодные условия для сотрудничества. Первичную консультацию по интересующему вас вопросу можете получить в дистанционном формате. Для этого необходимо связаться с ответственным менеджером. Контактные данные находятся на главной странице. Входящие заявки обрабатываются очень быстро, так что долго ждать ответа не придется.