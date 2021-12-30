Главная > Партнеры > Деньги быстро и просто: как решить проблему, если кредит не выдают

Деньги быстро и просто: как решить проблему, если кредит не выдают

Тамара Полыхаева Партнеры

От финансовых проблем не застрахован никто. Если вам срочно потребовались деньги, можно попробовать обратиться в банк. Однако такой способ имеет несколько недостатков. Во-первых, анкета клиента рассматривается достаточно долго. Во-вторых, чтобы получить одобрение по заявке, нужно соответствовать большому количеству требований. В-третьих, для получения кредита потребуется собрать много документов.

Альтернативным вариантом может стать обращение в автоломбард. По данному направлению работает МФО TASCREDIT. Подробности относительно порядка сотрудничества можете узнать на официальном сайте https://tascredit.kz

Почему выгодно получить займ под залог автомобиля 

Услуги займа под залог автомобиля на рынке пользуются спросом. Это оправдано большим количеством преимуществ такого формата сотрудничества: 

  1. Деньги выдаются клиенту по залог ТС, но при этом сохраняется его право на вождение. То есть не придется отказываться от комфорта передвижения на машине для получения займа.
  2. Выдается до 80 % от стоимости авто. Это позволяет получить достаточно большую сумму для решения финансовых проблем (зависит от марки, модели ТС и года выпуска).
  3. При рассмотрении анкеты не учитывается кредитная история человека. То есть получить деньги вы сможете даже в том случае, если КИ была испорчена. Для заполнения анкеты требуется минимум документов: в большинстве случаев достаточно удостоверения личности и технического паспорта автомобиля.
  4. Скорость обслуживания клиентов очень высокая. В среднем микрокредит выдается человеку в течение 30 минут. 
  5. Предоставляется возможность досрочного погашения займа. Никаких штрафов и санкций к клиенту применено не будет. Минимальный месячный платеж зависит от суммы микрокредита, а также срока кредитования. Так что данные моменты уточняйте индивидуально. 

Если хотите получить заем под залог автомобиля уже сейчас, обратитесь за помощью в микрофинансовую организацию TASCREDIT. Компания на рынке приобрела очень хорошую репутацию, предлагает клиентам выгодные условия для сотрудничества. Первичную консультацию по интересующему вас вопросу можете получить в дистанционном формате. Для этого необходимо связаться с ответственным менеджером. Контактные данные находятся на главной странице. Входящие заявки обрабатываются очень быстро, так что долго ждать ответа не придется.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Тамара Полыхаева