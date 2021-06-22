Дезинсекция горячим и холодным туманом: как это работает, эффективность, сфера применения

Для эффективной борьбы с тараканами, клопами и другими мелкими паразитами нужны более мощные методы, чем обычные магазинные средства. На помощь приходит услуга профессиональной дезинсекции.

Преимущества дезинсекции горячим и холодным туманом

Эти методы признаны наиболее эффективными в борьбе с насекомыми. Правильно выполненная дезинсекция поможет избавиться от клопов, тараканов, клещей, блох, комаров и других вредителей.

Горячий туман

Для уничтожения насекомых применяется специальный генератор, распыляющий раствор инсектицида в помещении. При контакте с воздухом пар превращается в туман – облако поднимается вверх и постепенно опускается. Мельчайшие частицы с инсектицидами проникают в самые труднодоступные уголки.

После такой обработки у насекомых и отложенных ими яиц нет шансов. Контактируя с зараженным веществом, вредитель распространяет заражение на всю популяцию, в итоге она погибает.

Преимущества:

впечатляющая эффективность за счет высокой проникающей способности;

длительный эффект;

профилактика появления насекомых.

Метод подходит для обработки разных объектов, включая жилые дома, квартиры, производства и пр.

Холодный туман

Похожая технология, суть которой заключается в распылении микрочастиц с инсектицидами в помещении, оседающих на поверхности и проникающих в трещины, щели и углы. Преимущества – эффективность, быстрый результат, универсальность (метод подходит для уничтожения разных насекомых).

Точные цены на дезинсекцию можно посмотреть на сайте компании, занимающейся борьбой с клопами, тараканами, клещами и другими паразитами. Стоимость зависит от используемого метода, применяемых препаратов и площади обработки (поэтому рассчитывается индивидуально).

Почему нужно доверять специалистам и что сделать до их приезда

Борьба с насекомыми на профессиональном уровне – это специальное оборудование, правильно подобранные препараты, безопасность, эффективность. Специалисты подбирают безопасные для человека препараты (важнейший аргумент в пользу того, чтобы обращаться к профессионалам).

Как подготовиться к дезинсекции

Перед приездом специалистов в квартиру или дом, нужно подготовить пространство для работы, сдвинув мебель и бытовую технику. Следует выполнить влажную уборку и убрать продукты питания с открытых пространств (например, в герметичный холодильник), а лучше вообще вынести их из дома.

Подвергать домашних животных риску тоже нельзя, их рекомендуется на какое-то время вывести. Также нужно накрыть технику плотным материалом, защищая от воздействия распыляемых частиц.

Подробные инструкции дадут специалисты, которые будут выполнять дезинсекцию.