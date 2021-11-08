Длительные свидания в колониях Кировской области разрешат только по QR-коду

В исправительных учреждения Кировской области разрешат длительные свидания только при наличии QR-кодов у родственников осужденных. Об этом сообщается на сайте областного УФСИН.

Свидания будут проходить в соответствии с ограничительными мерами, введенными на территории Кировской области с 25 октября. Так, родственники осужденных, прибывшие на свидание, должны будут предъявить QR-код вакцинации. Те, у кого есть медотвод от прививки, должны иметь при себе подтверждающий это документ и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

На входе в учреждения будет проводиться термометрия для всех прибывших, а участники свиданий должны быть в масках.

Лица с признаками ОРВИ на свидания допускаться не будут. Осужденные с признаками простуды будут изолированы от окружающих. В случае введения в колонии карантина длительные свидания будут временно приостановлены.

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