Для чего нужна гашеная известь на даче и в огороде

Дачники стараются поддерживать сад и огород в ухоженном состоянии, и в то же время не вредить окружающей природе. Но постепенно приходят к выводу, что без химических средств обойтись сложно. Одно из нужных веществ — гидроксид кальция.
Услышав название, не каждый огородник поймет, что это известь гашеная или пушонка, знакомая с детства и применяемая по сей день.
Использование пушонки на огороде и даче
В составе органического вещества кальцит, доломит и значительный объем магния, калия, кальция, которые сделали гашеную известь незаменимой для сада и огорода.
Области применения:
- известкование почвы;
- борьба с вредителями и сорняками;
- побелка деревьев;
- дезинфекция инвентаря;
- обработка деревянных поверхностей;
- строительство и ремонт.
Правильно используя порошок, человек продлевает растениям жизнь, увеличивает сроки эксплуатации огородных сооружений и строительных инструментов.
Методы применения
Приготовить гашеную известь нетрудно. Нужен порошок и вода. А вот концентрация зависит от способа применения.
Известкование
Главная цель известковая – снизить кислотность и повысить плодородие грунта. Для начала измеряют кислотность почвы, так как не каждый грунт требует раскисления. Измеряют прибором, который помещают в почву и видят результат. Или используют лакмусовые бумажки, а в крайнем случае народные приметы. Чем ниже уровень pH, тем выше кислотность.
Проводятся 2 вида известкования: первичная обработка земли и повторное, поддерживающее мероприятие. При первичной обработке по территории разбрасывают порошок пушонки. Поверх рассыпают органику. Землю перекапывают на 20-25 см вглубь. Дожди помогут равномерному распределению извести. Повторяют процедуру спустя 4-6 лет. На точные сроки влияет вид грунта.
Борьба с вредителями и сорняками
Пушонка помогает бороться с вредными насекомыми, личинками и сорной травой. Но используют вещество только для кислого грунта. Если известкование не планируется, то против сорняков при перекопке в осенний сезон добавляют гашеную известь в количестве 190 г/м2. Снижение кислотности приведет к исчезновению сорных трав, таких как мокрица, пырей, хвощ, конский щавель. Для уничтожения личинок проволочника под перекопку вносят 500 г/м2 препарата.
Кроме того, пушонку добавляют в компостную яму. В этом случае разложение ее содержимого пойдет быстрее.
Побелка деревьев
Для этих целей в саду часто используют гашеную известь.
Состав 1:
- вода – 10 л;
- пушонка – 2 кг;
- глина – 1,5 кг;
- купорос медный – 300 г.
Перемешивают составляющие и пробеливают стволы. Толщина слоя извести 3-4 мм.
Состав 2:
- вода – 10 л;
- пушонка – 2,5 кг;
- клей столярный – 100 г;
- купорос медный – 300 г;
- горстка чемерицы сушеной.
Соединяют ингредиенты и настаивают 3-5 часов. Пробеливают дерево в 2-3 слоя.
Такая профилактика защитит древесину от порчи и вредителей.
Дезинфекция садового инвентаря
Гашеная известь, имеющая антимикробные свойства, часто используется для дезинфекции садовых принадлежностей, подвалов, погребов, где планируется хранить урожай. Применяют только свежегашеную пушонку.
Приготовление состава:
- смешивают воду с известью в отношении 1:1;
- состав подсушивают;
- добавляют ведро воды;
- выполняют работы по дезинфекции инструментов, пробеливают стены, потолок, обрабатывают
- внутренние конструкции теплиц, стеллажи.
Обработка деревянных поверхностей
Так как пушонка не воспламеняется, наносят 1-3 слоя состава (известь и вода 1:1) на деревянные перекрытия для предупреждения возгорания.
Строительство и ремонт
Водным раствором гашеной извести пробеливают стены при проведении строительных и ремонтных работ. Состав белого цвета получается при разведении пушонки и воды в отношении 1:1. Раствор подходит для внешних и внутренних поверхностей помещений. Достаточно 2-3 слоев для получения идеальной побелки.
Гидроксид кальция — уникальное вещество, используемое на дачном участке для хозяйственных нужд. При эксплуатации соблюдаются меры предосторожности.