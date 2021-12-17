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Для чего нужна гашеная известь на даче и в огороде

Тамара Полыхаева Партнеры

Дачники стараются поддерживать сад и огород в ухоженном состоянии, и в то же время не вредить окружающей природе. Но постепенно приходят к выводу, что без химических средств обойтись сложно. Одно из нужных веществ — гидроксид кальция.

Услышав название, не каждый огородник поймет, что это известь гашеная или пушонка, знакомая с детства и применяемая по сей день.

Использование пушонки на огороде и даче

В составе органического вещества кальцит, доломит и значительный объем магния, калия, кальция, которые сделали гашеную известь незаменимой для сада и огорода.

Области применения:

  • известкование почвы;
  • борьба с вредителями и сорняками;
  • побелка деревьев;
  • дезинфекция инвентаря;
  • обработка деревянных поверхностей;
  • строительство и ремонт.

Правильно используя порошок, человек продлевает растениям жизнь, увеличивает сроки эксплуатации огородных сооружений и строительных инструментов.

Для чего нужна гашеная известь на даче и в огороде

Методы применения

Приготовить гашеную известь нетрудно. Нужен порошок и вода. А вот концентрация зависит от способа применения.

Известкование

Главная цель известковая – снизить кислотность и повысить плодородие грунта. Для начала измеряют кислотность почвы, так как не каждый грунт требует раскисления. Измеряют прибором, который помещают в почву и видят результат. Или используют лакмусовые бумажки, а в крайнем случае народные приметы. Чем ниже уровень pH, тем выше кислотность.

Проводятся 2 вида известкования: первичная обработка земли и повторное, поддерживающее мероприятие. При первичной обработке по территории разбрасывают порошок пушонки. Поверх рассыпают органику. Землю перекапывают на 20-25 см вглубь. Дожди помогут равномерному распределению извести. Повторяют процедуру спустя 4-6 лет. На точные сроки влияет вид грунта.

Борьба с вредителями и сорняками

Пушонка помогает бороться с вредными насекомыми, личинками и сорной травой. Но используют вещество только для кислого грунта. Если известкование не планируется, то против сорняков при перекопке в осенний сезон добавляют гашеную известь в количестве 190 г/м2. Снижение кислотности приведет к исчезновению сорных трав, таких как мокрица, пырей, хвощ, конский щавель. Для уничтожения личинок проволочника под перекопку вносят 500 г/м2 препарата.

Кроме того, пушонку добавляют в компостную яму. В этом случае разложение ее содержимого пойдет быстрее.

Побелка деревьев

Для этих целей в саду часто используют гашеную известь.

Состав 1:

  • вода – 10 л;
  • пушонка – 2 кг;
  • глина – 1,5 кг;
  • купорос медный – 300 г.

Перемешивают составляющие и пробеливают стволы. Толщина слоя извести 3-4 мм.

Состав 2:

  • вода – 10 л;
  • пушонка – 2,5 кг;
  • клей столярный – 100 г;
  • купорос медный – 300 г;
  • горстка чемерицы сушеной.

Соединяют ингредиенты и настаивают 3-5 часов. Пробеливают дерево в 2-3 слоя.

Такая профилактика защитит древесину от порчи и вредителей.

Дезинфекция садового инвентаря

Гашеная известь, имеющая антимикробные свойства, часто используется для дезинфекции садовых принадлежностей, подвалов, погребов, где планируется хранить урожай. Применяют только свежегашеную пушонку.

Приготовление состава:

  • смешивают воду с известью в отношении 1:1;
  • состав подсушивают;
  • добавляют ведро воды;
  • выполняют работы по дезинфекции инструментов, пробеливают стены, потолок, обрабатывают
  • внутренние конструкции теплиц, стеллажи.

Обработка деревянных поверхностей

Так как пушонка не воспламеняется, наносят 1-3 слоя состава (известь и вода 1:1) на деревянные перекрытия для предупреждения возгорания.

Строительство и ремонт

Водным раствором гашеной извести пробеливают стены при проведении строительных и ремонтных работ. Состав белого цвета получается при разведении пушонки и воды в отношении 1:1. Раствор подходит для внешних и внутренних поверхностей помещений. Достаточно 2-3 слоев для получения идеальной побелки.

Гидроксид кальция — уникальное вещество, используемое на дачном участке для хозяйственных нужд. При эксплуатации соблюдаются меры предосторожности.

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Тамара Полыхаева