Для чего нужна гашеная известь на даче и в огороде

Дачники стараются поддерживать сад и огород в ухоженном состоянии, и в то же время не вредить окружающей природе. Но постепенно приходят к выводу, что без химических средств обойтись сложно. Одно из нужных веществ — гидроксид кальция.

Услышав название, не каждый огородник поймет, что это известь гашеная или пушонка, знакомая с детства и применяемая по сей день.

Использование пушонки на огороде и даче

В составе органического вещества кальцит, доломит и значительный объем магния, калия, кальция, которые сделали гашеную известь незаменимой для сада и огорода.

Области применения:

известкование почвы;

борьба с вредителями и сорняками;

побелка деревьев;

дезинфекция инвентаря;

обработка деревянных поверхностей;

строительство и ремонт.

Правильно используя порошок, человек продлевает растениям жизнь, увеличивает сроки эксплуатации огородных сооружений и строительных инструментов.

Методы применения

Приготовить гашеную известь нетрудно. Нужен порошок и вода. А вот концентрация зависит от способа применения.

Известкование

Главная цель известковая – снизить кислотность и повысить плодородие грунта. Для начала измеряют кислотность почвы, так как не каждый грунт требует раскисления. Измеряют прибором, который помещают в почву и видят результат. Или используют лакмусовые бумажки, а в крайнем случае народные приметы. Чем ниже уровень pH, тем выше кислотность.

Проводятся 2 вида известкования: первичная обработка земли и повторное, поддерживающее мероприятие. При первичной обработке по территории разбрасывают порошок пушонки. Поверх рассыпают органику. Землю перекапывают на 20-25 см вглубь. Дожди помогут равномерному распределению извести. Повторяют процедуру спустя 4-6 лет. На точные сроки влияет вид грунта.

Борьба с вредителями и сорняками

Пушонка помогает бороться с вредными насекомыми, личинками и сорной травой. Но используют вещество только для кислого грунта. Если известкование не планируется, то против сорняков при перекопке в осенний сезон добавляют гашеную известь в количестве 190 г/м2. Снижение кислотности приведет к исчезновению сорных трав, таких как мокрица, пырей, хвощ, конский щавель. Для уничтожения личинок проволочника под перекопку вносят 500 г/м2 препарата.

Кроме того, пушонку добавляют в компостную яму. В этом случае разложение ее содержимого пойдет быстрее.

Побелка деревьев

Для этих целей в саду часто используют гашеную известь.

Состав 1:

вода – 10 л;

пушонка – 2 кг;

глина – 1,5 кг;

купорос медный – 300 г.

Перемешивают составляющие и пробеливают стволы. Толщина слоя извести 3-4 мм.

Состав 2:

вода – 10 л;

пушонка – 2,5 кг;

клей столярный – 100 г;

купорос медный – 300 г;

горстка чемерицы сушеной.

Соединяют ингредиенты и настаивают 3-5 часов. Пробеливают дерево в 2-3 слоя.

Такая профилактика защитит древесину от порчи и вредителей.

Дезинфекция садового инвентаря

Гашеная известь, имеющая антимикробные свойства, часто используется для дезинфекции садовых принадлежностей, подвалов, погребов, где планируется хранить урожай. Применяют только свежегашеную пушонку.

Приготовление состава:

смешивают воду с известью в отношении 1:1;

состав подсушивают;

добавляют ведро воды;

выполняют работы по дезинфекции инструментов, пробеливают стены, потолок, обрабатывают

внутренние конструкции теплиц, стеллажи.

Обработка деревянных поверхностей

Так как пушонка не воспламеняется, наносят 1-3 слоя состава (известь и вода 1:1) на деревянные перекрытия для предупреждения возгорания.

Строительство и ремонт

Водным раствором гашеной извести пробеливают стены при проведении строительных и ремонтных работ. Состав белого цвета получается при разведении пушонки и воды в отношении 1:1. Раствор подходит для внешних и внутренних поверхностей помещений. Достаточно 2-3 слоев для получения идеальной побелки.

Гидроксид кальция — уникальное вещество, используемое на дачном участке для хозяйственных нужд. При эксплуатации соблюдаются меры предосторожности.