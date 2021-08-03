Для кировчан открыты вакансии визуализатора, кузнеца и повара узкой направленности

Эксперты сервиса HeadHunter подготовили список самых необычных предложений июля.

В перечень вошли как высокооплачиваемые вакансии, так и средней ценовой категории. Например, мужчин приглашают попробовать себя в ковке деталей из стали. Работодатель ищет кузнеца. Обещанная зарплата — 100 тысяч рублей.

Любопытные вакансии для нашего региона — сторисмейкер и визуализатор бренда. Первому за 60 тысяч в месяц необходимо будет снимать сторисы в соцсетях, генерировать идеи. Второе предложение оплачивается чуть ниже (35 тысяч рублей). Здесь главное погружение в выбранную стратегию, составление имиджа.

В списке вакансий и повар, который будет лепить хинкали. За 25 тысяч рублей в месяц необходимо будет работать в кафе грузинской кухни с графиком два на два.

Фото: yandex.ru