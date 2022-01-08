Для кировчан приготовили «Вифлеемское чудо»

Сегодня в библиотеке «Маяк» на Горького, 27, презентовали итоги традиционного конкурса рождественских вертепов

Почти 10 лет Вятская епархия и библиотека проводит конкурс «Вифлеемское чудо» среди населения. Для этого нужно подготовить рисунок или поделку на тему Рождества. После конкурса из лучших поделок и рисунков традиционно собирают выставку. С каждым годом растет число участников. Нынче самому юному конкурсанту всего 4 года, а возрастному — 70 лет. Более сотни работ прислали участники в этом году.

Посетители выставки увидят Вифлеемские звёзды, ангелов, красиво оформленные свечи, и целые рождественские композиции, выполненные разными способами.Организаторы делятся — гвоздем выставки стали домашние вертепы. Разные их варианты прислали на конкурс: от классического, созданного по всем канонам РПЦ, до сделанного в стиле оригами, или расписанного под нашу дымковскую игрушку.

Посетители библиотеки не только смогут запечатлеть работы, но и сделать снимки в праздничной фотозоне. По заявке для групп организуют экскурсию с мастер-классом.

Экспозиция будет доступна в течение месяца.

Фото:vk.com/cnkkirov