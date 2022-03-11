Для кировских перевозчиков определят алгоритм действий в ситуациях, связанных с детьми

На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области по поручению губернатора Игоря Васильева был поднят вопрос необходимости введения дополнительных мер по предотвращению совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетних пассажиров общественного городского транспорта.

Свои предложения высказали сотрудники Следственного комитета, министерства транспорта, отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД, Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, представители прокуратуры.

В январе Игорь Васильев дал поручение оперативно разработать алгоритм действий сотрудников транспортных организаций по передаче несовершеннолетних пассажиров, нуждающихся в помощи, законным представителям в присутствии сотрудников полиции. Поручение направлено на защиту прав несовершеннолетних и недопущение повторения случаев, когда школьников высаживали в незнакомых местах или на оживленных трассах без возможности связаться с родными.

Напомним, несколько подобных случаев было зафиксированы в Кировской области. Так, в январе 2020 года кондуктор высадил подростка, у которого не прошла оплата по карте, на трассе в Кирово-Чепецком районе, а в феврале прошлого года кондуктор высадила девочку, у которой не хватило средств на оплату проезда.

«Необходимо исключить такие ситуации. В каждом из этих случаев речь идет о безопасности детей, о сохранении их здоровья и жизни. И мы должны принять решения, которые позволят «застраховать» несовершеннолетних от подобных ситуаций. Ребенок не может быть оставлен без помощи, один на один с проблемой. Взрослые обязаны позаботиться о его благополучии», – говорит Игорь Васильев.

Как рассказала в своем докладе заместитель председателя комиссии, министр образования Ольга Рысева, в каждом из приведенных примеров у сотрудников транспортных предприятий отсутствовала информация об алгоритме действий в подобных ситуациях. С автоперевозчиками всех форм собственности уже проведена работа. По поручению губернатора руководителям автотранспортных организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, направлено письмо с просьбой провести с сотрудниками разъяснительную работу.

Напомним, что уже год в стране действует установленный Федеральным законом (№ 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта») запрет на высаживание пассажиров, не достигших возраста 16 лет, из общественного транспорта в случае невозможности оплаты проезда. Данное требование распространяется на детей, следующих без сопровождения взрослых. Задача органов и учреждений системы профилактики – исключение подобных фактов.

Участники заседания приняли решение подготовить памятки, где будет разъяснено, как поступать в таких случаях. В них появится информация об ответственности за высаживание несовершеннолетних пассажиров, не достигших 16 лет, из общественного транспорта, и об уголовной ответственности за оставление несовершеннолетнего в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью.

Памятки получат все перевозчики — как частные, так и государственные, которые обслуживают городские, пригородные и междугородные маршруты.