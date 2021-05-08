Для кировских ветеранов проводят индивидуальные концерты

Более 300 кировчан прошедших трудные дни войны посетили с поздравлениями представители кировских организаций.

С каждым годом, живых свидетелей войны, становится все меньше. Им трудно посещать парады. Но 9 мая для каждого из них навсегда стал великим днем Победы.Чтобы поздравить ветеранов с праздником, второй год в Кирове проходят адресные акции. Представители разных организаций, Домов культуры, ходят в гости к тем, кто прошел войну, говорят слова признательности, исполняют военные песни, танцуют вальсы.

Пожилые кировчане признаются, что это лучшие поздравления и сердечно благодарят волонтеров за внимание. Вместе с гостями они вспоминают молодость. Так, агитбригада ДК «Космос» исполнила для Тамары Васильевны, которая в свои 16 лет трудилась медсестрой в госпитале на Кавказе, песни и сценические миниатюры. А пожилая кировчанка поделилась воспоминаниями о солдатах, как спасала их от смерти на фронте.

— Они все были для меня как родные. Постоянно вспоминаю, как ухаживала за ранеными: кормила их, делала уколы, принимала и распределяла по палатам. Помню, как на поле боя бежала за раненым солдатом, а он с гранатой шел на противника до потери сознания, — рассказывает Тамара Чекольских.

В кировской мэрии сообщили, что такие мини-концерты во дворах проходят с 4 по 9 мая во всех районах города.

Ранее мы сообщали, что Киров посетил исполнитель главной роли в ленте «Любовь и голуби».

Фото: admkirov.ru