Для маршрута Киров — Сидоровка найдут другого перевозчика

Для маршрута №117 Киров — Сидоровка найдут другого перевозчика.

Ранее пассажиры пожаловались на сокращение протяжённости маршрута и количества автобусов.

Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов поручил расторгнуть контракт с ООО «Шипа транс», нарушившим его условия. На перевозчика подано заявление в прокуратуру для его привлечения к административной ответственности.

Поставлена задача до 9 января восстановить прямое сообщение от автовокзала до Сидоровки. Ведутся переговоры с потенциальным перевозчиком.

Сейчас жителей Сидоровки доставляют из посёлка до остановки автобуса №21 в Порошино.