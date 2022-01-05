Главная > Новости > Для маршрута Киров — Сидоровка найдут другого перевозчика

Для маршрута Киров — Сидоровка найдут другого перевозчика

Вадим Шабалин Новости, Общество

Для маршрута №117 Киров — Сидоровка найдут другого перевозчика.

Ранее пассажиры пожаловались на сокращение протяжённости маршрута и количества автобусов. 

Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов поручил расторгнуть контракт с ООО «Шипа транс», нарушившим его условия. На перевозчика подано заявление в прокуратуру для его привлечения к административной ответственности.

Поставлена задача до 9 января восстановить прямое сообщение от автовокзала до Сидоровки. Ведутся переговоры с потенциальным перевозчиком. 

Сейчас жителей Сидоровки доставляют из посёлка до остановки автобуса №21 в Порошино.  

 

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин