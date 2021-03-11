Для «Менделеевского класса» организуют образовательный тур в Киров

В субботу для учащихся «Менделеевского класса» школы пгт Мирный (Оричевский район) состоится образовательный тур в Киров.

Школьники посетят ВятГУ, где познакомятся с сотрудниками, студентами, инфраструктурой и практическими методами исследований Института химии и экологии. Для ребят проведут урок по программе «Химические свойства нерастворимых оснований: разложение при нагревании, взаимодействие с кислотами. Представление об амфотерности. Составление уравнений соответствующих реакций».

Кроме того, в Информационном центре по атомной энергетике (ИЦАЭ) пройдут интеллектуальные игры и дискуссия по раздельному сбору мусора и переработке отходов I и II класса опасности.

Справка

«Менделеевские классы» — это образовательный проект, который реализуется в общеобразовательных школах при поддержке Федерального экологического оператора. Задача проекта — повышение уровня преподавания химии и других естественнонаучных дисциплин, выстраивание взаимодействия школ с вузами и предприятиями, организация системы предпрофессиональной подготовки и профориентации школьников.

Фото vk.com/maradykovsky