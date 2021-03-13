Для «Менделеевского класса» из Мирного прошел образовательный тур

Образовательный тур в ВятГУ и Информационный центр по атомной энергетике прошел для школьников из посёлка Мирный (Оричевский район).

«Менделеевские классы» — это образовательный проект, который реализуется в школах при поддержке Федерального экологического оператора. Задача — повышение уровня преподавания химии и других естественнонаучных дисциплин, выстраивание взаимодействия школ с вузами и предприятиями, организация системы предпрофессиональной подготовки и профориентации школьников.

— В нашей школе «Менделеевский класс» был сформирован прошлой осенью из 8-классников. Задача – подготовить детей к поступлению в вузы, чтобы затем они вернулись домой и устроились на работу на предприятие по утилизации отходов, которое появится в Мирном.

«Менеделеевский класс» подразумевает углублённое изучение химии и математики (по 4 дополнительных часа в неделю). Ребята будут обучаться в нём до окончания школы. Лекции читают преподаватели Российского химико-технологического университета и ВятГУ. Практические занятия проводим мы, школьные учителя.

Благодаря участию в проекте, у нас появился «Менделеевский бокс» — набор реактивов и химической посуды, с которыми ребята работают на уроках.

Сегодняшняя поездка была полезна для детей с точки зрения профориентации. Они познакомились с университетом, поработали в лаборатории, пообщались с преподавателями, — рассказывает учитель химии Светлана Сергеева.

Из-за пандемии с начала учебного года уроки в рамках проекта проходили в дистанционном формате, и вот сейчас школьники и преподаватели получили возможность встретиться и пообщаться лично.

Для учеников организовалилабораторные занятия, а также занятие по проектной деятельности, познакомили с инфраструктурой института химии и экологии ВятГУ.

— Проект даёт возможность ребятам, которые только начали изучать химию, лучше понимать эту интересную дисциплину. Тем более что информация подаётся в простой и интересной форме.

Естественные науки важны, и чем раньше школьники погружаются в них, тем яснее становятся будущие перспективы – как в плане получения высшего образования, так и в плане работы, — считает Денис Козулин, и.о. директора института.

В Информационном центре по атомной энергетике для ребят провели интеллектуальные игры и дискуссию по раздельному сбору мусора и переработке отходов I и II класса в рамках проекта «Прокачаем школы».

Ольга Шаклеина, председатель регионального отделения партии «Зеленые»:

— Чем раньше начнётся экологическое просвещение школьников, тем лучше. Они не только воспринимают информацию, но и реализуют её на практике – осознанное потребление, раздельный сбор и т.д.

Радует, что ребята предлагают интересные идеи, как сделать мир вокруг чище. Задача взрослых – поддержать эти проекты и помочь в их реализации.