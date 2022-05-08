Для госпиталя ветеранов войн приобретут компьютерный томограф

Новый компьютерный томограф приобретут для кировского областного госпиталя ветеранов войн.

Он был образован в 1946 г., и сначала был предназначен для долечивания участников Великой Отечественной войны. Сейчас это многопрофильное учреждение, которое оказывает специализированную медицинскую помощь.

«О здоровье пациентов заботится высококвалифицированный персонал. К каждому относятся с душевным участием. Госпиталь оборудован всем необходимым оснащением, и приобретение медицинской техники продолжается», — рассказывает губернатор Игорь Васильев.

Стационарную помощь в госпитале ежегодно получают около 5 тыс. человек. Это ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие узники концлагерей и гетто, труженики тыла.

Во время пандемии за период перепрофилирования госпиталя здесь прошли лечение от коронавируса свыше 8200 человек. Сейчас он вернулся в штатный режим работы.

1 мая 2019 года здесь открылся Региональный гериатрический центр, где оказывается плановая специализированная помощь гражданам пожилого возраста с признаками старческой астении по профилям гериатрия, медицинская реабилитация, неврология, реаниматология, терапия, урология, хирургия. За это время её получили более 1500 человек — не только из Кирова, но и районов области.

Регулярная плановая госпитализация гериатрических пациентов даёт возможность обеспечить своевременную коррекцию терапии, добиться стабилизации состояния и вносит большой вклад в снижение смертности.