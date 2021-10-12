Для ООО «Кировэлектро» определят арбитражного управляющего

27 октября состоится собрание кредиторов ООО «Кировэлектро».

Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В повестке два пункта — рассмотрение отчёта и.о. конкурсного управляющего и определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа которой он должен быть утверждён.

В апреле 2019 года в отношении «Кировэлектро» была введена процедура наблюдения. Предприятие работает более 15 лет. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.