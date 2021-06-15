Главная > Новости > Для покупки полиса ОСАГО больше не понадобится техосмотр авто

Для покупки полиса ОСАГО больше не понадобится техосмотр авто

Юлия Зорина Новости, Общество

Депутаты Госдумы исключили обязательную проверку наличия диагностической карты автомобиля для покупки полиса ОСАГО. Соответствующие поправки были внесены в закон об ОСАГО и закон о безопасности дорожного движения.

Нововведения вступят в силу с 22 августа. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что поправки помогут обеспечить доступность ОСАГО. В Госдуме считают, что это позволит избежать ситуаций, когда техосмотр проходят в последний день действия диагностической карты.

Эксперты же полагают, что теперь у автовладельцев пропадет стимул проходить техосмотр по всем правилам. При этом с 1 марта 2022 года в силу вступает новая редакция КоАП. Согласно ей за отсутствие ТО автовладельцам грозит штраф до 2 тысяч рублей.

Фото: pronedra.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина