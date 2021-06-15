Для покупки полиса ОСАГО больше не понадобится техосмотр авто

Депутаты Госдумы исключили обязательную проверку наличия диагностической карты автомобиля для покупки полиса ОСАГО. Соответствующие поправки были внесены в закон об ОСАГО и закон о безопасности дорожного движения.

Нововведения вступят в силу с 22 августа. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что поправки помогут обеспечить доступность ОСАГО. В Госдуме считают, что это позволит избежать ситуаций, когда техосмотр проходят в последний день действия диагностической карты.

Эксперты же полагают, что теперь у автовладельцев пропадет стимул проходить техосмотр по всем правилам. При этом с 1 марта 2022 года в силу вступает новая редакция КоАП. Согласно ей за отсутствие ТО автовладельцам грозит штраф до 2 тысяч рублей.

Фото: pronedra.ru