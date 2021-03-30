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Для популярных маршрутов по Кирову АТП приобрело два автобуса

Наталья Дмитриева Новости, Общество

На новых машинах можно будет проехать по маршрутам №1 и №23.

Накануне гендиректор кировского АТП Денис Пырлог поделился в своем телеграмм-канале, что для Кирова закуплены два автобуса большой вместимости. Сейчас они готовятся к выходу на маршруты.

Для популярных маршрутов по Кирову АТП приобрело два автобуса

Работать они будут на дизтопливе. Салон МАЗа вмещает до 120 пассажиров. Новые единицы подвижного состава отлично подойдут для перевозок маломобильных пассажиров: они оснащены системой книлинга, которая позволяет наклонять кабину в сторону остановки.

Для популярных маршрутов по Кирову АТП приобрело два автобуса

После прохождения техобслуживания и постановки на учет они выйдут на линию, заменив изношенные автобусы, которые отправят на капремонт.

В кировской мэрии отметили, что в ближайшем будущем в областной центр поставят еще 10 новых автобусов среднего класса. Их будут заправлять газом.

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Фото: t.me/Myslivsluh999

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Наталья Дмитриева