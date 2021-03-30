Для популярных маршрутов по Кирову АТП приобрело два автобуса

На новых машинах можно будет проехать по маршрутам №1 и №23.

Накануне гендиректор кировского АТП Денис Пырлог поделился в своем телеграмм-канале, что для Кирова закуплены два автобуса большой вместимости. Сейчас они готовятся к выходу на маршруты.

Работать они будут на дизтопливе. Салон МАЗа вмещает до 120 пассажиров. Новые единицы подвижного состава отлично подойдут для перевозок маломобильных пассажиров: они оснащены системой книлинга, которая позволяет наклонять кабину в сторону остановки.

После прохождения техобслуживания и постановки на учет они выйдут на линию, заменив изношенные автобусы, которые отправят на капремонт.

В кировской мэрии отметили, что в ближайшем будущем в областной центр поставят еще 10 новых автобусов среднего класса. Их будут заправлять газом.

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Фото: t.me/Myslivsluh999