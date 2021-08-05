Для решения проблем обманутых дольщиков могут выделить дополнительные средства

Такое предложение в Народную программу внесли участники стратегической сессии партии «Единая Россия».

Речь идет о дополнительном финансировании из средств федерального бюджета в размере не менее 50 млрд рублей на ближайшие три года.

— По поручению Президента была проведена масштабная реформа строительной отрасли, благодаря которой внедрены современные и безопасные финансовые институты, чтобы обезопасить граждан от недобросовестных застройщиков, — напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский на проходящей сегодня стратегической сессии «Народная программа «Единой России» – Доступное и комфортное жилье».

Также разработаны правовые механизмы восстановления прав обманутых дольщиков.

В результате за 2020 год 46 тысяч обманутых дольщиков по всей стране получили квартиры в сданных домах или компенсации за недостроенное жилье на общую сумму 26,1 млрд рублей.

Так, в Кирове весной текущего года был достроен еще один из проблемных домов — в переулке 1-й Гороховский. Стройку удалось завершить благодаря областному механизму, предложенному губернатором, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Игорем Васильевым. По нему застройщик, который достраивает проблемный объект, получает земельный участок без проведения торгов.

— Этот механизм уже зарекомендовал себя как хороший работающий инструмент. Мы провели большую работу по поиску земельных участков для решения вопросов дольщиков, и в дальнейшем это позволит завершить еще несколько крупных объектов, — сказал Игорь Васильев.

Он также отметил, что в Кировской области по каждому проблемному объекту выбран путь решения вопроса. В регионе применяются разные механизмы: продолжение строительства действующими застройщиками с помощью привлечения средств частных инвесторов; выделение земельного участка без проведения торгов застройщику, который возьмется завершить проблемные дома; использование механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В общей сложности в 2021 году в Кировской области планируется решить вопрос еще 517 дольщиков.