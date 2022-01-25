Для «Точек роста» в Кировской области купят ноутбуки за 121 млн рублей

Центры «Точка роста» в Кировской области оснастят новыми ноутбуками. Об этом стало известно на заседании комиссии по рассмотрению проектов технических заданий.

Всего было рассмотрено и одобрено 3 проекта ТЗ. Первым стала закупка ноутбуков для «Точек роста». Цена вопроса – 121, 8 млн рублей. Техника будет приобретена на федеральные средства в рамках нацпроекта «Образование». Ноутбуки предназначены для обеспечения учебного процесса по математике, физике, химии, биологии и другим предметам.

Отметим, что в течение 4 лет в регионе планируется открыть 325 центров «Точка роста». По словам руководителя комиссии Госсовета по образованию, губернатора Игоря Васильева, создание подобных центров отвечает задачам по созданию равнодоступного и качественного образования для всех детей вне зависимости от места их проживания.

Вторым проектом, рассмотренным на комиссии, стал капремонт помещений Кировского областного наркологического диспансера. Цена контракта – 154 755 тысяч рублей.

Третий проект – строительство надземного перехода между зданиями Больницы скорой медицинской помощи. Цена данного контракта – 95473 тысяч рублей. По условиям техзадания, между 3 корпусами больничного городка появится теплый переход. Длина перехода составит 256 метров.

По результатам рассмотрения проектов было принято решение рекомендовать заказчикам утвердить техзадания. Извещения о закупках появятся на сайте zakupki.gov.ru.

Ранее мы писали, что в Кировской области открылись 63 «Точки роста».